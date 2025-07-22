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В Самарской области сбили несколько БПЛА, пытавшихся атаковать предприятие

В Самарской области в целях безопасности временно действовали ограничения на работу мобильного интернета.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные 22 июля обезвредили в Самарской области несколько беспилотников, пытавшихся атаковать промышленное предприятие, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

«Сегодня утром на территории нашего региона при попытке совершить атаку на одно из промышленных предприятий уничтожены несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов», — написал он в своём Telegram-канале.

По данным губернатора, жертв и разрушений инфраструктуры удалось не допустить. Федорищев уточнил, что для обеспечения безопасности в регионе были временно введены ограничения на работу мобильного интернета.

Он также призвал население сохранять спокойствие и доверять информации только из надёжных источников.

Напомним, ранее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал, чтов результате падения обломков беспилотника во дворах частных домов в посёлке Красный Сад Аксайского района произошло возгорание растительности. Очаги распространения огня были оперативно ликвидированы.

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