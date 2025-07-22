В Перми нашли советские детские игрушки во время ремонта в Арт-резиденции

Здание на Монастырской, 95а является объектом культурного наследия. Его в 1910 году построил по типовому проекту Роберта Марфельда известный пермский архитектор Василием Попатенко. Всю свою историю здание было общественным. Сначала в нем располагались ремесленные мастерские. Найденные игрушки, вероятней всего, своим происхождением обязаны детской больнице, которая здесь располагалась, тогда еще на улице Орджоникидзе.