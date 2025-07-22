Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми нашли советские детские игрушки во время ремонта в Арт-резиденции

При ремонте полов в Пермской арт-резиденции на ул.

При ремонте полов в Пермской арт-резиденции на ул. Монастырской, 95а нашли советские игрушки.

Руководитель Пермского клуба любителей игрушки «Карабас» Анатолий Сивак полагает, что найденные экземпляры относятся к 80-м годам ХХ века, а самые старые из игрушек — к концу 70-х.

Здание на Монастырской, 95а является объектом культурного наследия. Его в 1910 году построил по типовому проекту Роберта Марфельда известный пермский архитектор Василием Попатенко. Всю свою историю здание было общественным. Сначала в нем располагались ремесленные мастерские. Найденные игрушки, вероятней всего, своим происхождением обязаны детской больнице, которая здесь располагалась, тогда еще на улице Орджоникидзе.

Найденные игрушки могут стать частью одной из выставок резиденции в сезоне 2025−2026, который стартует уже в августе.