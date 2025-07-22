В аэропорту Волгограда отменили 4 московских авиарейса

Во вторник, 22 июля, из Волгограда отменили вылет в Москву авиалайнеров рейсов SU 1184 и SU 1286. Первый должен был подняться в воздух в 1.35, второй — в 4.00. Перелеты в обратном направлении (рейсы SU 1185 и SU 1287) также не состоятся.