В аэропорту Волгограда отменили 4 московских авиарейса

В Гумраке практически нет изменений в расписании.
Во вторник, 22 июля, из Волгограда отменили вылет в Москву авиалайнеров рейсов SU 1184 и SU 1286. Первый должен был подняться в воздух в 1.35, второй — в 4.00. Перелеты в обратном направлении (рейсы SU 1185 и SU 1287) также не состоятся.
Согласно информации на онлайн-табло, в Гумраке на 40 минут позже приземлится лайнер рейса S7 2145 — в 14.05 вместо 13.25. Остальные полеты должны быть выполнены по расписанию.
По данным Росавиации, в аэропортах столицы и Волгограда не действуют ограничения на прием и вылет воздушных судов.