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В аэропорту Волгограда отменили 4 московских авиарейса

Российские воздушные гавани сейчас возвращаются к работе в обычном режиме.

В Гумраке практически нет изменений в расписании.

Во вторник, 22 июля, из Волгограда отменили вылет в Москву авиалайнеров рейсов SU 1184 и SU 1286. Первый должен был подняться в воздух в 1.35, второй — в 4.00. Перелеты в обратном направлении (рейсы SU 1185 и SU 1287) также не состоятся.

Согласно информации на онлайн-табло, в Гумраке на 40 минут позже приземлится лайнер рейса S7 2145 — в 14.05 вместо 13.25. Остальные полеты должны быть выполнены по расписанию.

По данным Росавиации, в аэропортах столицы и Волгограда не действуют ограничения на прием и вылет воздушных судов.