Делегация России, которая прибудет на третий раунд переговоров в Стамбул, должна иметь мандат для обсуждения ключевых вопросов. Свои пожелания на совместной с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро высказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает «Укринформ».
Больше всего, ожидаемо, украинского министра интересует установление перемирия и прекращение боевых действий.
«Мы настаиваем на перемирии. И очень важно, чтобы эти возможные встречи в случае согласования возможной даты были предметные», — заявил Сибига.
Чиновник напомнил, что Киев продолжает продавливать тему переговоров лидеров России и Украины с участием президентов США и Турции, европейских лидеров, чтобы обсуждать стратегические вопросы. Вот это, уверен Сибига, придаст динамики процессу достижения перемирия.
Ранее сообщалось, что на предстоящем раунде переговоров между Россией и Украиной стороны планируют обсудить ранее переданные друг другу меморандумы о мирном урегулировании, а также ряд гуманитарных вопросов.
Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский предположил, что обсудят в новом раунде переговоров с Россией в Стамбуле. По мнению украинского лидера, главной темой для украинской стороны станет возвращение пленных. Зеленский полагает, что настоящего результата в завершения конфликта можно добиться «только на встрече лидеров».
Члены делегаций от России и Украины встретятся для проведения третьего переговорного раунда. Беседа состоится 23 или 24 июля.