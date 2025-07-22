«Мы настаиваем на перемирии»: Украинский МИД раскрыл хотелки на переговорах в Стамбуле

Делегация России, которая прибудет на третий раунд переговоров в Стамбул, должна иметь мандат для обсуждения ключевых вопросов. Свои пожелания на совместной с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро высказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает «Укринформ».