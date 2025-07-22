Жительница Башкирии после укуса шмеля перенесла инфаркт

В Уфе спасли женщину, у которой из-за укуса шмеля произошел инфаркт. Об уникальном случае рассказал главный врач РКБ имени Куватова Мурад Авзалов.
Женщину привезли в приемное с симптомами сыпи, отечности век и затрудненного дыхания. За сутки до обращения ее ужалил шмель, вызвав сильную аллергию. Спустя четыре часа самочувствие резко ухудшилось — появились интенсивные болевые ощущения в грудной клетке.
Скорая помощь, которую вызвали родственники, доставила пациентку в ближайшую районную больницу. Там врачи зафиксировали отклонения на электрокардиограмме и оказали необходимую медицинскую помощь. Учитывая вероятность острого коронарного синдрома, было принято решение обратиться за консультацией к специалистам-кардиологам РКБ. Ее планировали транспортировать для дальнейшей диагностики методом коронарографии и возможной установки стента.
По прибытии в республиканскую клинику обследование выявило выраженное повреждение сердечной мышцы, подтвержденное значительными изменениями уровня специфических сердечных ферментов, превышающих норму примерно в две тысячи раз.
Ей срочно провели операцию по аспирации тромба из задней межжелудочковой артерии, что позволило устранить болевой синдром и стабилизировать общее состояние женщины.
Пациентка прошла полный курс терапии согласно рекомендациям по лечению больных с инфарктом миокарда, после чего ее отпустили домой в удовлетворительном состоянии.
По словам главного врача, особенность этого клинического случая заключается в том, что причиной развития инфаркта стала крайне редкая патология — синдром Коуниса. При таком синдроме тяжелая аллергия провоцирует резкий выброс вещества ацетилхолин, приводящего к сужению сосудов сердца и серьезному дефициту кровообращения миокарда.