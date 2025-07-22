Жительница Башкирии после укуса шмеля перенесла инфаркт

Скорая помощь, которую вызвали родственники, доставила пациентку в ближайшую районную больницу. Там врачи зафиксировали отклонения на электрокардиограмме и оказали необходимую медицинскую помощь. Учитывая вероятность острого коронарного синдрома, было принято решение обратиться за консультацией к специалистам-кардиологам РКБ. Ее планировали транспортировать для дальнейшей диагностики методом коронарографии и возможной установки стента.