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Школьники в период ЕГЭ скупили микронаушников на 158 миллионов рублей

В период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), а также вступительных экзаменов для поступления в вузы, российские школьники приобрели на маркетплейсах микронаушников на сумму в 158 миллионов рублей. Об этом во вторник, 22 июля, рассказала аналитик Moneyplace Анастасия Романова.

В период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), а также вступительных экзаменов для поступления в вузы, российские школьники приобрели на маркетплейсах микронаушников на сумму в 158 миллионов рублей. Об этом во вторник, 22 июля, рассказала аналитик Moneyplace Анастасия Романова.

Статистику эксперт привела за май, июнь и середину июля.

— Пользователи потратили на невидимые микронаушники почти 158 миллионов рублей. Средний чек за одну пару составил порядка 3,3 тысячи рублей — модели по такой цене приобретали чаще всего, — уточнила она.

Романова добавила, что с начала года россияне приобрели около 110 тысяч подобных устройств, уточнили в РИА Новости.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что более 10 тысяч столичных школьников улучшили результаты на ЕГЭ в дни пересдач, которые прошли 3 и 4 июля. Более 45 из них смогли получить максимальные 100 баллов при повторной сдаче.

До этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время пресс-конференции сообщил, что результаты проведенного по всей стране ЕГЭ остались в пределах нормы, однако количество стобалльников сильно сократилось.

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