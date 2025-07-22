Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 22 июля 2025:
1. Железный занавес навсегда: Власти Молдовы, унионисты и сторонники евроинтеграции, ненавидящие СССР, взяли от Советского Союза самое худшее — тотальные запреты, цензуру и отсутствие свободы слова.
2. ПАС раскололась на нужных и использованных: Первые попали в «хлебные» списки кандидатов в депутаты парламента Молдовы и продолжают лгать и «зарабатывать», вторые чувствуют себя "носками, выброшенными в мусорку.
3. Украинцам все нравится в Молдове, все, кроме цен: «Дешевле жить в Великобритании, чем у вас».
4. Адская жара в Молдове: Синоптики обещают пекло под +40 градусов — терпим и бережем себя.
5. Предвыборные махинации PAS в Молдове: страх потерять власть толкает правящую партию на крайние меры.
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