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Топ-5 главных новостей в Молдове 22 июля 2025: Тотальные запреты, цензуру и отсутствие свободы слова в Молдове — снова «железный занавес»; как ПАС раскололась на нужных и использованных; синоптики обеща

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 22 июля 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 22 июля 2025:

1. Железный занавес навсегда: Власти Молдовы, унионисты и сторонники евроинтеграции, ненавидящие СССР, взяли от Советского Союза самое худшее — тотальные запреты, цензуру и отсутствие свободы слова.

2. ПАС раскололась на нужных и использованных: Первые попали в «хлебные» списки кандидатов в депутаты парламента Молдовы и продолжают лгать и «зарабатывать», вторые чувствуют себя "носками, выброшенными в мусорку.

3. Украинцам все нравится в Молдове, все, кроме цен: «Дешевле жить в Великобритании, чем у вас».

4. Адская жара в Молдове: Синоптики обещают пекло под +40 градусов — терпим и бережем себя.

5. Предвыборные махинации PAS в Молдове: страх потерять власть толкает правящую партию на крайние меры.

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