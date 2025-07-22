Где можно купаться в Казахстане летом 2025: список официальных пляжей от МЧС

За два месяца нынешнего купального сезона вода унесла жизни 62 казахстанцев, в том числе 24 детей. Несмотря на снижение показателей по сравнению с прошлыми годами, трагедии продолжаются. В ответе на запрос BAQ.KZ Министерство по чрезвычайным ситуациям подробно разъяснило причины гибели на воде, указало на системные нарушения и озвучило меры, которые предпринимались для обеспечения безопасности граждан.