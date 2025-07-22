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Где можно купаться в Казахстане летом 2025: список официальных пляжей от МЧС

За два месяца нынешнего купального сезона вода унесла жизни 62 казахстанцев, в том числе 24 детей. Несмотря на снижение показателей по сравнению с прошлыми годами, трагедии продолжаются. В ответе на запрос BAQ.KZ Министерство по чрезвычайным ситуациям подробно разъяснило причины гибели на воде, указало на системные нарушения и озвучило меры, которые предпринимались для обеспечения безопасности граждан.

Источник: Baigenews

Несмотря на усилия спасателей и ужесточение контроля, водоёмы Казахстана продолжают уносить жизни. Лишь за два месяца купального сезона 2025 года утонули 62 человека, в том числе 24 ребёнка. Хотя общее число трагедий снижается по сравнению с прошлыми годами, масштабы остаются пугающими.

За купальный сезон 2023 года утонуло 227 человек, из них 60 детей, в 2024 году — 195 человек, из них 55 детей, в 2025 году — 62 человека, из них 24 ребёнка.

говорится в официальном ответе МЧС

Трагедии этого года охватили почти все регионы Казахстана. Исключение составили лишь три территории: город Шымкент, Жамбылская и Северо-Казахстанская области.

По официальным данным МЧС, с начала купального сезона 2025 года в оборудованных местах зарегистрировано 9 случаев гибели. Остальные произошли в запрещённых зонах, где отсутствуют наблюдение и спасательные службы.

На сегодняшний день в стране определено 722 официальных места для купания, из них:

— 245 коммунальных,

— 464 частных пляжа,

— 13 объектов предназначены для спорта и туризма.

Информация о всех разрешённых и запрещённых местах размещена на цифровой карте 2GIS. Для охраны наиболее опасных участков установлены 201 мобильный спасательный пост.

отвечают в ведомстве

Ключевые причины гибели — неизменны.

Министерство называет ряд устойчивых факторов, приводящих к трагедиям на воде. В их числе:

— купание в необорудованных местах,

— алкогольное опьянение,

— оставление детей без присмотра,

— переоценка собственных сил.

Ведомство подчёркивает, что подобные обстоятельства повторяются из года в год, несмотря на разъяснительную работу.

Контроль и ответственность: кто отвечает за пляжи.

МЧС напомнило, что контроль за пляжами осуществляется в зависимости от их принадлежности:

— Частные пляжи — в рамках Предпринимательского кодекса,

— Коммунальные — в рамках статьи 37−1 Закона «О гражданской защите»,

— За нарушение требований к оборудованию мест купания предусмотрена административная ответственность по статье 412 КоАП РК.

Кроме того, государственные учреждения, за которыми закреплены коммунальные пляжи, теперь приравнены к объектам, подлежащим периодической проверке — один раз в три года.

Новые технологии: камеры, онлайн-контроль и патрулирование.

Одним из ключевых направлений в обеспечении безопасности на воде становится цифровой мониторинг. По информации МЧС, в Алматы и Конаеве уже внедрены системы видеонаблюдения на пляжах.

Комплексы позволяют определить безопасную зону заплыва и в онлайн-режиме отслеживать тех, кто её пересекает. Камеры подключены напрямую к ДЧС и незамедлительно передают сигнал при выходе отдыхающих за границы.

сообщили в министерстве

МЧС прорабатывает вопрос масштабирования этой практики на другие регионы. Параллельно с этим на местах ежедневно работают:

— более 2000 сотрудников спасательных и правоохранительных органов,

— волонтёры,

— патрули Национальной гвардии, чьи маршруты приближены к опасным участкам.

Так, в прошлом году в правила были внесены изменения — запрещено купание в ночное время и в нерабочие часы массового отдыха. Это было сделано для снижения числа несчастных случаев в условиях слабой видимости и отсутствия спасателей.

Несмотря на снижение числа погибших, каждая трагедия на воде — это утрата, которой можно было избежать. Данные МЧС подтверждают: большинство случаев происходят в запрещённых местах и по причине пренебрежения элементарными правилами безопасности. Только личная ответственность, контроль со стороны взрослых и соблюдение установленных норм способны изменить печальную статистику.