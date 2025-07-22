Иркутская область оказалась на 27 месте в рейтинге по ипотечной активности

Иркутская область заняла 27-е место среди российских регионов по уровню развития ипотечного кредитования. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на исследование РИА Новости, за первые пять месяцев 2025 года количество выданных ипотечных кредитов в области сократилось на 61,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.