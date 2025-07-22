Иркутская область оказалась на 27 месте в рейтинге по ипотечной активности

Иркутская область заняла 27-е место среди российских регионов по уровню развития ипотечного кредитования. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на исследование РИА Новости, за первые пять месяцев 2025 года количество выданных ипотечных кредитов в области сократилось на 61,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
— Статистика показывает, что на каждую тысячу жителей региона сейчас приходится всего 15,1 ипотечных договора. Средний размер займа составил 3,6 миллиона рублей, при этом уровень просроченных платежей остается невысоким — всего 0,68% от общего объема задолженности, — рассказывают в агентстве.
Эксперты отмечают, что спад ипотечной активности наблюдается по всей стране — в 85 регионах России количество выданных жилищных кредитов уменьшилось в среднем на 51%. Лидерами рейтинга стали Республика Тыва (51,5 кредита на тысячу жителей), Бурятия (24,1) и Тюменская область (23). Наименьший спрос на ипотеку зафиксирован в Чечне, Дагестане и Ингушетии.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Иркутской области хотят зарабатывать на 10 тысяч больше.