Новый троллейбусный маршрут в Хабаровске изменил расписание

Для нового троллейбусного маршрута № 9 скорректировали расписание. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», троллейбусы на автономном ходу запустили на прошлой неделе, курсирует этот общественный транспорт от микрорайона Березовка до Комсомольской площади и обратно.
Его расписание было экспериментальным — городские власти предупреждали, что, исходя из потребностей пассажиров, его будут готовы скорректировать. Что и произошло: после мониторинга хабаровское управление транспорта разработало новый режим движения. Теперь в будние дни от остановки «Поселок Березовка» до Комсомольской площади самый первый троллейбус стартует в 06:37, а самый поздний рейс назначен на 21:12; в обратном направлении транспорт начинает ходить в 07:05 и в завершающий рейс от площади отправляется в 22:06. С полным расписанием можно ознакомиться на сайте управления.
В администрации Хабаровска отметили, что запустили маршрут после того, как один из частных перевозчиков отказался работать по данному направлению. На маршрут поставили новые комфортные машины. В троллейбусе действует регулируемый тариф — 37 рублей.
— С помощью новых троллейбусов на автономном ходу нам удается решать проблему нехватки транспорта в разных районах города. Это стало возможным благодаря совместной работе администрации города и правительства края по обновлению электрического транспорта. При содействии губернатора региона Дмитрия Демешина в прошлом году нам удалось закупить 17 троллейбусов. Мы будем продолжать работу в этом направлении, — подчеркнул глава города Сергей Кравчук.