Новый троллейбусный маршрут в Хабаровске изменил расписание

Его расписание было экспериментальным — городские власти предупреждали, что, исходя из потребностей пассажиров, его будут готовы скорректировать. Что и произошло: после мониторинга хабаровское управление транспорта разработало новый режим движения. Теперь в будние дни от остановки «Поселок Березовка» до Комсомольской площади самый первый троллейбус стартует в 06:37, а самый поздний рейс назначен на 21:12; в обратном направлении транспорт начинает ходить в 07:05 и в завершающий рейс от площади отправляется в 22:06. С полным расписанием можно ознакомиться на сайте управления.