Утром 22 июля в Ростове пропал мобильный интернет

Из-за этого в городе резко выросли цены на такси.
Ранее власти объясняли перебои участившимися атаками беспилотников на Ростовскую область. Ради обеспечения безопасность жителей донского региона, интернет и связь начали замедлять.
Жители города столкнулись с невозможностью отправить сообщения в мессенджерах и пользоваться приложениями.
Из-за этого в городе резко выросли цены на такси.
Ранее власти объясняли перебои участившимися атаками беспилотников на Ростовскую область. Ради обеспечения безопасность жителей донского региона, интернет и связь начали замедлять.