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Утром 22 июля в Ростове пропал мобильный интернет

Жители города столкнулись с невозможностью отправить сообщения в мессенджерах и пользоваться приложениями.

Источник: Freepik

Из-за этого в городе резко выросли цены на такси.

Ранее власти объясняли перебои участившимися атаками беспилотников на Ростовскую область. Ради обеспечения безопасность жителей донского региона, интернет и связь начали замедлять.