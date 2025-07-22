Около канцелярии премьера Японии используют землю из Фукусимы

Землю из префектуры Фукусима, где после аварии на АЭС проводились масштабные работы по дезактивации, привезли в количестве 2 кубометров. Ее выложили в виде прямоугольника длиной 2 метра и высотой 60 сантиметров, сверху засыпали обычным грунтом и высадили газон.