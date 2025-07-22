Около канцелярии премьера Японии используют землю из Фукусимы

В саду у канцелярии премьер-министра Японии использовали два кубометра дезактивированной земли, оставшейся после аварии на АЭС «Фукусима-1». Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси.
По его словам, работы завершились накануне по инициативе самого премьер-министра Сигэру Исибы.
Повторное использование почвы власти объяснили стремлением повысить доверие населения к безопасной утилизации.
Землю из префектуры Фукусима, где после аварии на АЭС проводились масштабные работы по дезактивации, привезли в количестве 2 кубометров. Ее выложили в виде прямоугольника длиной 2 метра и высотой 60 сантиметров, сверху засыпали обычным грунтом и высадили газон.
Сейчас в префектуре хранится около 14,1 млн кубометров дезактивированной земли. По действующему закону, ее утилизация за пределами региона должна завершиться до марта 2045 года.
Ране сообщалось, что Китай разрешил ввозить морепродукты из Японии после двухлетнего запрета из-за сброса слаборадиоактивных сточных вод с разрушенной цунами атомной электростанции Фукусима.