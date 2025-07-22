Стали известны фразы, по которым дети могут распознать мошенников: что говорят аферисты

Телефонные мошенники переходят все грани и не чураются вводить в заблуждение самых незащищенных россиян — детей. Пытаясь обмануть несовершеннолетних, аферисты часто используют определенные фразы, по которым их можно распознать. В МВД России перечислили типичные уловки злоумышленников.
Преступники могут представляться сотрудниками госорганов или образовательных учреждений, чтобы завоевать доверие ребенка и получить доступ к финансам семьи. В ведомстве предупредили, что ни в коем случае нельзя выполнять требования незнакомцев — переходить по подозрительным ссылкам, открывать банковские приложения, сообщать реквизиты карт или коды из СМС.
Злоумышленники чаще всего используют следующие фразы: «твои родители подозреваются в преступлении», «включи камеру для проведения обыска», «необходимо задекларировать деньги и ценности», «ты помогаешь следствию».
«Если в Сети или по телефону просят деньги, угрожают, обещают подарки, сразу расскажи родителям или близкому человеку», — посоветовали в МВД.
Согласно данным правоохранителей, такие схемы мошенничества становятся все более распространенными. Детей просят «помочь следствию» или запугивают, чтобы вынудить их раскрыть конфиденциальную информацию. Ведомство призывает родителей заранее объяснить ребенку, как вести себя в подобных ситуациях, и не поддаваться на провокации.
Прежде стало известно, что украинские телефонные мошенники, специализирующиеся на обмане россиян, применяют психологические техники для установления доверительного контакта с жертвами. Аферистов обучают не просто зачитывать заготовленные тексты, а эмоционально вовлекаться в разговор. Аферистам объясняют, что каждого человека «можно чем-то зацепить», а отказ потенциальной жертвы рассматривают как собственную ошибку: мол, если жертва отказывается, значит, вы объяснили, «почему ему стоит это сделать».
Однако, в случае разглашения личных данных мошенникам у человека есть «золотой час». Во время него можно минимизировать последствия от утечки информации. В ведомстве указали, что в первую очередь, необходимо оперативно сменить пароль, а также код доступа в банковский сервис. Попутно следует заморозить все банковские карты и счета. Крайне важно связаться с самим банком.