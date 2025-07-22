В трех городах Ростовской области и одном районе отразили атаку БПЛА

В ночь на вторник, 22 июля, в трех городах и одном районе Ростовской области была отражена воздушная атака. Беспилотники сбили в Миллерово, Донецке, Ростове и Азовском районе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь.
В поселке Красный Сад Азовского района из-за падения обломков БПЛА во дворах нескольких частных домов загорелась трава. Пожар был оперативно потушен. На место ЧП уже выехали представители муниципалитета для устранения последствий.
— По предварительной информации, пострадавших среди людей нет, — говорится в сообщении.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
12 беспилотников сбили в Ростовской области вечером 21 июля.
Вечером в понедельник в Ростовской области отразили воздушную атаку (подробнее).