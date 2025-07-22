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В трех городах Ростовской области и одном районе отразили атаку БПЛА

Беспилотники сбили в Ростове, Донецке и Миллерово.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на вторник, 22 июля, в трех городах и одном районе Ростовской области была отражена воздушная атака. Беспилотники сбили в Миллерово, Донецке, Ростове и Азовском районе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь.

В поселке Красный Сад Азовского района из-за падения обломков БПЛА во дворах нескольких частных домов загорелась трава. Пожар был оперативно потушен. На место ЧП уже выехали представители муниципалитета для устранения последствий.

— По предварительной информации, пострадавших среди людей нет, — говорится в сообщении.

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