Слуцкий предложил запретить дробить управляющие компании

Так, для доходов до 2,4 миллиона рублей в год была сохранена ставка 13%, с доходов, превышающих 2,4 миллиона рублей и до 5 миллиона рублей налог взимается по ставке 15%. Доход от 5 миллионов до 20 миллионов рублей облагается по ставке 18%, от 20 миллионов до 50 миллионов рублей — 20%, а сумма дохода, превышающая 50 миллионов рублей в год, облагается по ставке 22%.