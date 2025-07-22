Синоптик Ильин назвал два самых жарких дня в Москве на этой неделе

— Ночи останутся теплыми — плюс 14−19 градусов. В субботу может немного похолодать в ночные часы — до плюс 11−16 градусов. Самыми жаркими днями на этой неделе будут пятница и суббота, когда воздух прогреется до 27−29 градусов. А в Подмосковье температура может преодолеть отметку в плюс 30−31 градус. В воскресенье при облачной погоде температура воздуха днем составит плюс 23−28 градусов, — сообщил Ильин.