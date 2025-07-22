Духовно-нравственную культуру начнут изучать в школах России с 2026 года

В российских школах со следующего года могут ввести предмет «Духовно-нравственная культура России». Соответствующая информация следует из документа Минпросвещения.
— Изучение учебного предмета «Духовно-нравственная культура России» начинается с 2026/27 учебного года, — уточняется в нем.
Экспертиза образовательной программы уже идет. У учеников планируется сформировать мировоззрение, основанное на традиционных духовно-нравственных ценностях, уточнили в РИА Новости.
В Общественной палате ранее предложили вернуться к системе 10-летнего обучения в школе, как в советское время. Предполагается, что это может снизить в России средний возраст рождения первого ребенка. Насколько эффективна эта система, могут ли ее вернуть в школы и какие у нее плюсы и минусы — в материале «Вечерней Москвы».
Также в Минпросвещения РФ недавно установили нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы. Теперь старшим воспитателям организаций дошкольного образования, педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-библиотекарям и ряду других учителей необходимо в неделю отработать 36 часов.