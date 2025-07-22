Крокодилы разорвали на части упавшего в канал мальчика в Мексике

Крокодилы растерзали 14-летнего мальчика в мексиканском городе Ласаро-Карденас. Об этом пишет газета The Sun.
Сообщается, что Андрес Алехандро Сантана Эрнандес упал в канал, где на него сразу же набросились рептилии. Родители не успели вытащить своего ребенка из воды.
Очевидцы рассказали, что крокодилы утащили мальчика в болото, где разорвали его на части. Полицейские водолазы ведут работы по поиску останков.
Погибший был прислужником в приходе Богоматери Гваделупской, а также играл в духовом оркестре пожарной части, передает The Sun.
В Индонезии крокодил растерзал 15-летнего школьника Мухаммада Нур Акбара на глазах у его друзей. Инцидент произошел на реке Сантан Улу в провинции Восточный Калимантан, когда подросток решил помыть ноги в реке.
До этого в Малайзии крокодил съел годовалого младенца, который был на рыбалке с отцом. Рептилия вытащила ребенка из лодки.
Ранее в Мозамбике молодой футболист стал жертвой нападения крокодила во время тренировки. Свидетели сообщают, что хищник был огромным, около пяти метров в длину. Товарищи не успели спасти юношу.