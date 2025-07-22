Аэрофлот отменил рейс из Минска в Москву

В частности, отменен рейс SU1835, который должен был вылететь из белорусской столицы в 6:30 и приземлиться в московском аэропорту Шереметьево.
При этом рейс «Белавиа» в аэропорт Внуково отправлен по расписанию — воздушное судно вылетело из Минска в 6:45. Также окончена посадка еще на один рейс белорусской авиакомпании, в аэропорт Шереметьево, этот самолет вылетит в 7:40.
Согласно онлайн-табло, вечерний рейс российской компании «Победа» из Минска в московский аэропорт Шереметьево задержится. По расписанию он должен вылететь в 21:55, но его вылет перенесли на час, то есть аэропорт Минска он покинет в 22:55. Также задержится вечерний рейс этой же авиакомпании из аэропорта Внуково в Минск на 21:25. Однако информации на сколько он задержится, пока нет.
В воскресенье утром Аэрофлот сообщил, что расписание было скорректировано, а ряд рейсов отменен из-за ввода временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево.
Национальный аэропорт Минск в понедельник также предупредил пассажиров и встречающих о возможных изменениях в расписании авиарейсов.
Как пояснили в столичной воздушной гавани, связано это с участившимися в последнее время ограничениями по использованию воздушного пространства.