Аэрофлот отменил рейс из Минска в Москву

Согласно онлайн-табло, вечерний рейс российской компании «Победа» из Минска в московский аэропорт Шереметьево задержится. По расписанию он должен вылететь в 21:55, но его вылет перенесли на час, то есть аэропорт Минска он покинет в 22:55. Также задержится вечерний рейс этой же авиакомпании из аэропорта Внуково в Минск на 21:25. Однако информации на сколько он задержится, пока нет.