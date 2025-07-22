Синоптик Тишковец: В Москве прошел пик ливней

В столице прошел пик ливней. Об этом во вторник, 22 июля, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, грядущие дожди будут менее интенсивные, однако метеоусловия пока останутся ненастными.
— Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится высотным циклоном. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди с интенсивностью до 8 миллиметров, возможна гроза, — уточнил эксперт в своем Telegram-канале.
22 июля в столичном регионе ожидается облачная погода с дождем, возможны грозы. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 15−24 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 16−22 градусов тепла.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «ВМ», что погода на этой неделе будет неустойчивой, потому что ее будут определять атлантические циклоны, а Москва расположится не в их теплом секторе.
21 июля в Москве и Московской области также был снят «желтый» уровень погодной опасности.