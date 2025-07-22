Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ливни с градом и ветер до 20 м/с». МЧС назвало регионы Беларуси, на которые обрушится грозовой фронт 22 июля

МЧС предупредило о грозах с градом и ветром 20 м/с в Беларуси 22 июля.

Источник: Комсомольская правда

МЧС предупредило белорусов о грозах, ливне и граде во вторник, 22 июля.

В ведомстве проинформировали о том, что прохождение грозового фронта ожидается 22 июля по юго-западной половине Беларуси. Ливни с градом ждут на Гродненщине и Брестчине.

— В отдельных районах при грозах — сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами 15 — 20 метров в секунду, — предупредили в МЧС.

При этом в другой части республики, в Гомельской области, днем будет очень жарко — до +30 градусов. В среднем по стране в этот день ожидаются температуры около +23 — +29 градусов.

В МЧС известили о том, что во время прохождения грозового фронта возможно снижение видимости, будет затрудняться движения транспорта, растет риск ДТП, обрывов ЛЭП и линий связи, возможно отключение электрических подстанций, увеличивается вероятность пожаров.

Тем временем власти Бреста сказали жителям сообщить о странном запахе в МЧС: «Не поддаваться панике!».

А еще глава МЧС Синявский сказал, как спасатели устранили ажиотаж на сахар в Беларуси.