«Ливни с градом и ветер до 20 м/с». МЧС назвало регионы Беларуси, на которые обрушится грозовой фронт 22 июля

МЧС предупредило белорусов о грозах, ливне и граде во вторник, 22 июля.
В ведомстве проинформировали о том, что прохождение грозового фронта ожидается 22 июля по юго-западной половине Беларуси. Ливни с градом ждут на Гродненщине и Брестчине.
— В отдельных районах при грозах — сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами 15 — 20 метров в секунду, — предупредили в МЧС.
При этом в другой части республики, в Гомельской области, днем будет очень жарко — до +30 градусов. В среднем по стране в этот день ожидаются температуры около +23 — +29 градусов.
В МЧС известили о том, что во время прохождения грозового фронта возможно снижение видимости, будет затрудняться движения транспорта, растет риск ДТП, обрывов ЛЭП и линий связи, возможно отключение электрических подстанций, увеличивается вероятность пожаров.
Тем временем власти Бреста сказали жителям сообщить о странном запахе в МЧС: «Не поддаваться панике!».
А еще глава МЧС Синявский сказал, как спасатели устранили ажиотаж на сахар в Беларуси.