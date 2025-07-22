Пять автобусов изменили схемы движения в Алматы: список

Об этом сегодня жителей и гостей южной столицы предупредили в транспортном холдинге:
В связи с проведением строительно-монтажных работ на улицах Тимирязева и Желтоксан в рамках реализации проекта BRT с 08:00 22 июля до 06:00 23 июля будет временно ограничено движение транспортных средств на участке ул. Тимирязева: от пересечения с ул. Байтурсынова и по ул. Желтоксан до пересечения с ул. Сатпаева.
Из-за временного ограничения изменили схемы движения пять автобусов:
№ 32
- В восточном направлении: ул. Тимирязева — ул. Байтурсынова — ул. Сатпаева — ул. Желтоксан, далее по схеме;
- В обратном направлении: ул. Наурызбай батыра — пр. Абая — ул. Байтурсынова — ул. Тимирязева, далее по схеме.
№ 45
- В восточном направлении: ул. Тимирязева — ул. Байтурсынова — ул. Сатпаева, далее по схеме;
- В обратном направлении: ул. Сатпаева — пр. Сейфуллина — пр. Абая — ул. Байтурсынова — ул. Тимирязева, далее по схеме.
№ 70
- В восточном направлении: ул. Тимирязева — ул. Байтурсынова — ул. Сатпаева — пр. Сейфуллина, далее по схеме;
- В обратном направлении: пр. Сейфуллина — пр. Абая — ул. Байтурсынова — ул. Тимирязева, далее по схеме.
№ 124
- В восточном направлении: ул. Тимирязева — ул. Байтурсынова — ул. Сатпаева — пр. Сейфуллина, далее по схеме;
- В обратном направлении: пр. Сейфуллина — пр. Абая — ул. Байтурсынова — ул. Тимирязева, далее по схеме.
№ 205
- В восточном направлении: ул. Тимирязева — ул. Байтурсынова — ул. Сатпаева — ул. Желтоксан, далее по схеме;
- В обратном направлении: ул. Наурызбай батыра — пр. Абая — ул. Байтурсынова — ул. Тимирязева, далее по схеме.