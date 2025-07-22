Пять автобусов изменили схемы движения в Алматы: список

В связи с проведением строительно-монтажных работ на улицах Тимирязева и Желтоксан в рамках реализации проекта BRT с 08:00 22 июля до 06:00 23 июля будет временно ограничено движение транспортных средств на участке ул. Тимирязева: от пересечения с ул. Байтурсынова и по ул. Желтоксан до пересечения с ул. Сатпаева.