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Пять автобусов изменили схемы движения в Алматы: список

В Алматы сразу пять автобусов изменили схемы движения из-за временного ограничения движения на участке ул. Тимирязева, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом сегодня жителей и гостей южной столицы предупредили в транспортном холдинге:

В связи с проведением строительно-монтажных работ на улицах Тимирязева и Желтоксан в рамках реализации проекта BRT с 08:00 22 июля до 06:00 23 июля будет временно ограничено движение транспортных средств на участке ул. Тимирязева: от пересечения с ул. Байтурсынова и по ул. Желтоксан до пересечения с ул. Сатпаева.

Из-за временного ограничения изменили схемы движения пять автобусов:

№ 32

  • В восточном направлении: ул. Тимирязева — ул. Байтурсынова — ул. Сатпаева — ул. Желтоксан, далее по схеме;
  • В обратном направлении: ул. Наурызбай батыра — пр. Абая — ул. Байтурсынова — ул. Тимирязева, далее по схеме.

№ 45

  • В восточном направлении: ул. Тимирязева — ул. Байтурсынова — ул. Сатпаева, далее по схеме;
  • В обратном направлении: ул. Сатпаева — пр. Сейфуллина — пр. Абая — ул. Байтурсынова — ул. Тимирязева, далее по схеме.

№ 70

  • В восточном направлении: ул. Тимирязева — ул. Байтурсынова — ул. Сатпаева — пр. Сейфуллина, далее по схеме;
  • В обратном направлении: пр. Сейфуллина — пр. Абая — ул. Байтурсынова — ул. Тимирязева, далее по схеме.

№ 124

  • В восточном направлении: ул. Тимирязева — ул. Байтурсынова — ул. Сатпаева — пр. Сейфуллина, далее по схеме;
  • В обратном направлении: пр. Сейфуллина — пр. Абая — ул. Байтурсынова — ул. Тимирязева, далее по схеме.

№ 205

  • В восточном направлении: ул. Тимирязева — ул. Байтурсынова — ул. Сатпаева — ул. Желтоксан, далее по схеме;
  • В обратном направлении: ул. Наурызбай батыра — пр. Абая — ул. Байтурсынова — ул. Тимирязева, далее по схеме.