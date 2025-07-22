Завтра прокуратура Пермского края проведет «прямую линию» о соблюдении прав инвалидов

На «прямую линию» можно обратиться по вопросам несвоевременного получения средств реабилитации, выплаты компенсации за их самостоятельную покупку либо получения электронного сертификата; необеспечения проезда инвалида и его сопровождающего лица к месту нахождения организации, в которую выдано направление для получения средств реабилитации; отказа в оплате проживания инвалида и его сопровождающего лица в случае изготовления технического средства реабилитации в амбулаторных условиях; несоблюдения прав инвалидов при обеспечении их собаками-проводниками, в том числе при выплате денежной компенсации расходов на содержание собак.