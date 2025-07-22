Завтра прокуратура Пермского края проведет «прямую линию» о соблюдении прав инвалидов

В среду, 23 июля, с 12:00 до 13:00 в прокуратуре Пермского края пройдет «прямая линия», посвященная вопросам соблюдения прав инвалидов, достигших возраста 18 лет, в том числе участников специальной военной операции, при обеспечении техническими средствами реабилитации.
На «прямую линию» можно обратиться по вопросам несвоевременного получения средств реабилитации, выплаты компенсации за их самостоятельную покупку либо получения электронного сертификата; необеспечения проезда инвалида и его сопровождающего лица к месту нахождения организации, в которую выдано направление для получения средств реабилитации; отказа в оплате проживания инвалида и его сопровождающего лица в случае изготовления технического средства реабилитации в амбулаторных условиях; несоблюдения прав инвалидов при обеспечении их собаками-проводниками, в том числе при выплате денежной компенсации расходов на содержание собак.
На вопросы прикамцев ответит прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пермского края Оксана Куликова. Звонки будут приниматься по телефону 8 (342) 233−56−53.