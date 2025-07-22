Заместитель губернатора Иркутской области награжден государственной медалью

Ранее Бунев уже был отмечен ведомственными наградами — в 2004 году ему присвоили звание «Почетный работник прокуратуры РФ», а в 2013 году — «Почетный сотрудник Следственного комитета РФ». Новая государственная награда стала признанием его многолетней плодотворной работы на благо страны.