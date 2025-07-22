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Заместитель губернатора Иркутской области награжден государственной медалью

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Андрея Бунева.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

21 июля 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя губернатора Иркутской области Андрея Бунева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Напомним, Андрей Бунев имеет богатый профессиональный опыт в правоохранительной сфере. Выпускник юридического факультета Красноярского государственного университета, он прошел путь от следователя районной прокуратуры до руководителя следственного управления СК РФ по Иркутской области. В 2020 году был назначен на должность заместителя губернатора региона.

Ранее Бунев уже был отмечен ведомственными наградами — в 2004 году ему присвоили звание «Почетный работник прокуратуры РФ», а в 2013 году — «Почетный сотрудник Следственного комитета РФ». Новая государственная награда стала признанием его многолетней плодотворной работы на благо страны.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что старшеклассница из Бурятии выкопала ребенка из песка.