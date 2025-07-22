Россияне потратили 158 миллионов рублей на микронаушники в период ЕГЭ

Во время проведения ЕГЭ и вступительных экзаменов россияне приобрели на маркетплейсах микронаушники на сумму около 158 миллионов рублей. Об этом сообщила аналитик компании Moneyplace Анастасия Романова в комментарии РИА Новости.
По ее словам, с мая по середину июля было куплено свыше 110 тысяч таких устройств.
Средняя стоимость одной пары составила около 3,3 тысячи рублей, именно такие модели приобретали чаще всего.
Аналитики зафиксировали резкий рост продаж магнитных микронаушников в мае и июне 2025 года. За эти два месяца было реализовано почти вдвое больше устройств, чем в феврале, марте и апреле.
Если в указанный весенний период на маркетплейсах ежемесячно заказывали от 11,2 до 14 тысяч пар, то в мае количество покупок достигло 25,9 тысячи, а в июне превысило 20,2 тысячи.
В июле, в период завершения вступительных испытаний в вузы, было продано около 3,5 тысячи пар.
Производители описывают эти устройства как полностью незаметные, бесшумные и надежные. Согласно карточкам товаров, миниатюрные наушники невозможно обнаружить визуально или услышать со стороны.
Ранее суд запретил распространение в РФ информации с сайтов о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР.