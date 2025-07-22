Курильщиков в подъездах предложили искать по камерам

В рамках законопроекта предлагается также увеличить штраф за курение в подъездах многоквартирных домов до 50 тысяч рублей вместо нынешних 500−1500 рублей. Инициатива связана с многочисленными жалобами граждан на табачный дым. Голов обратился в Минздрав и Роспотребнадзор за данными о количестве выявленных нарушений и экспертным мнением о том, снизит ли повышение штрафа до 50 тысяч рублей число подобных случаев.