Курильщиков в подъездах предложили искать по камерам

Сенатор предложил поднять штраф за курение в подъездах до 50 тысяч рублей.
Сенатор Олег Голов выступил с инициативой установить на лестничных площадках многоквартирных домов видеокамеры для фиксации фактов курения. Соответсвующее обращение он направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева.
«Мной подготовлена законодательная инициатива, направленная на усиление административной ответственности за курение в подъездах многоквартирных жилых домов. Предлагаю рассмотреть возможность внесения изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие требования к безопасности многоквартирных домов, в части обязательной установки систем видеонаблюдения на каждой лестничной клетке», — говорится в обращении. Текст приводит РИА Новости.
В рамках законопроекта предлагается также увеличить штраф за курение в подъездах многоквартирных домов до 50 тысяч рублей вместо нынешних 500−1500 рублей. Инициатива связана с многочисленными жалобами граждан на табачный дым. Голов обратился в Минздрав и Роспотребнадзор за данными о количестве выявленных нарушений и экспертным мнением о том, снизит ли повышение штрафа до 50 тысяч рублей число подобных случаев.
С 1 июля в аэропорту «Пулково» (Санкт-Петербург) введена плата за посещение курительной комнаты в размере 500 рублей. Как сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», это связано с затратами на обеспечение безопасности, уборку и обслуживание помещения, передает «Национальная служба новостей».