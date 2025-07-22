Мишустин посетил Забайкальский краевой перинатальный центр

Кроме того, на базе перинатального центра работает центр медико-социальной помощи. Он оказывает комплексную поддержку и сопровождение беременных женщин, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, предоставляет им психологическую и социально-правовую помощь. Ежегодно в этот центр обращаются более 2,4 тысячи женщин, около 16% из них после прохождения консультаций сохранили беременность.