Мишустин посетил Забайкальский краевой перинатальный центр

ЧИТА, 22 июл — РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин в рамках поездки в Читу посетил Забайкальский краевой перинатальный центр, передает корреспондент РИА Новости.
Премьеру показали отделение антенатальной охраны плода, в том числе кабинет кардиотокограммы и сенсорную комнату.
Забайкальский краевой перинатальный центр открылся в 2011 году. Это ключевое учреждение службы акушерства и гинекологии региона, рассчитанное на 153 места. Оснащение центра и квалификация персонала позволяют принимать сложные роды.
Всего в центре с момента его открытия родились более 43 тысяч детей, среди них 530 с экстремально низкой массой тела. Треть от общего числа родов в Забайкалье принимают именно в этом центре.
Одним из подразделений является консультативно-диагностический центр, оказывающий консультативную помощь беременным женщинам высокой степени риска. Он рассчитан на 100 посещений в смену.
В отделении вспомогательных репродуктивных технологий ежегодно проводится более 600 программ ЭКО. Также в центре есть школа материнства, курсы подготовки к партнерским родам.
Кроме того, на базе перинатального центра работает центр медико-социальной помощи. Он оказывает комплексную поддержку и сопровождение беременных женщин, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, предоставляет им психологическую и социально-правовую помощь. Ежегодно в этот центр обращаются более 2,4 тысячи женщин, около 16% из них после прохождения консультаций сохранили беременность.
Особой задачей перинатального центра является координация работы по маршрутизации беременных, рожениц и родильниц в Забайкальском крае. Здесь создан акушерский дистанционный консультативный центр, который работает в режиме онлайн круглосуточно. Ежегодно проводится более 3,5 тысячи таких консультаций.
Перинатальный центр обеспечен медицинскими кадрами более чем на 78%, укомплектованность акушерами-гинекологами составляет 80%, неонатологами — более 94%, анестезиологами-реаниматологами — более 85%, средним медперсоналом — 81%. Общее число сотрудников — 248 человек.
Забайкальский краевой перинатальный центр стал первым и единственным в регионе обладателем сертификата качества и безопасности медицинской деятельности Росздравнадзора.