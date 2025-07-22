Семь беспилотников сбили в Ростовской области в ночь на 22 июля

Всего ночью по стране уничтожили 35 БПЛА самолетного типа. Из них девять сбили над Брянской областью, шесть — над Калужской, по три дрона — над Самарской и Тульской областями, а также над Московским регионом. Еще два БПЛА перехватили в Белгородской области. И по одному — над акваторией Черного моря и Курской областью.