Фильмы о красотах Хабаровского края получили призы кинофестиваля «Диво России»

Церемония награждения авторов отличившихся лент прошла в Йошкар-Оле. На конкурс «Диво России» в этом году представлены свыше 2 тысяч работ от 200 участников из 42 регионов страны. Победители этого этапа вышли в финал, который состоится с 13 по 15 октября 2025 года в Севастополе.