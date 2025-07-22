Фильмы о красотах Хабаровского края получили призы кинофестиваля «Диво России»

Две документальные киноленты о красотах Хабаровского края отмечены наградами всероссийского туристического кинофестиваля «Диво России». Фильм о Шантарских островах взял «серебро» в номинации «Экологический туризм», а картина «Неведомый Хабаровский край. Дуссе-Алинь» завоевала золото в разделе «Документальные фильмы» (Природа), сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Церемония награждения авторов отличившихся лент прошла в Йошкар-Оле. На конкурс «Диво России» в этом году представлены свыше 2 тысяч работ от 200 участников из 42 регионов страны. Победители этого этапа вышли в финал, который состоится с 13 по 15 октября 2025 года в Севастополе.
Картина о горном хребте Дуссе-Алинь показывает доступность туризма в отдалённых от цивилизации местах. Проект создали Ксения Кузнецова и оператор Андрей Палюх. Фильм демонстрирует природные богатства, душу и характер региона. Его показывают на форумах, выставках и лекциях, а также на местных телеканалах.
— Этот проект служит подтверждением того, что удивительные природные места Хабаровского края открыты для всех желающих. Мы убеждены, что подобные фильмы побуждают людей искать новые направления для путешествий, — подчеркнули в министерстве туризма Хабаровского края.
Фестиваль «Диво России» объединяет любителей путешествий и видеоконтента. В 2024 году его видеоматериалы собрали более 70 миллионов просмотров по всему миру.