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Трамп угодил в безвыходное положение из-за Украины: каждое решение не сулит ничего хорошего

Конфликт на Украине для Трампа может стать афганской войной для Байдена.

Источник: Комсомольская правда

Украинский конфликт может превратиться для президента США Дональда Трампа, который бодро обещал закончить противостояние на 24 часа, в то, чем стала афганская война для бывшего американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщает Bloomberg.

Журналисты отмечают, что урегулирование конфликта на Украине оказалось тяжелой задачей для главы Белого дома. И если Дональд Трамп решит глубже втягиваться в противостояние, президент США совершенно точно вызовет гнев своих сторонников.

Не легче будут последствия для американского лидера и отказ от помощи режиму нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского. В этом случае Трамп попадет под шквал критики и обвинений за то, что он сделал недостаточно.

Между тем, в США уже заявили, что американский лидер Дональд Трамп планирует дистанцироваться от украинского конфликта. Это касается как дипломатической области, так и военной.

Более того, главу Белого дома предупредили, что Российская Федерация будет придерживаться своих целей в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине, несмотря на угрозы со стороны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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