Украинский конфликт может превратиться для президента США Дональда Трампа, который бодро обещал закончить противостояние на 24 часа, в то, чем стала афганская война для бывшего американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщает Bloomberg.
Журналисты отмечают, что урегулирование конфликта на Украине оказалось тяжелой задачей для главы Белого дома. И если Дональд Трамп решит глубже втягиваться в противостояние, президент США совершенно точно вызовет гнев своих сторонников.
Не легче будут последствия для американского лидера и отказ от помощи режиму нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского. В этом случае Трамп попадет под шквал критики и обвинений за то, что он сделал недостаточно.
Между тем, в США уже заявили, что американский лидер Дональд Трамп планирует дистанцироваться от украинского конфликта. Это касается как дипломатической области, так и военной.
Более того, главу Белого дома предупредили, что Российская Федерация будет придерживаться своих целей в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине, несмотря на угрозы со стороны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.