На Камчатке отогнали в лес трех прикормленных людьми медвежат

ВЛАДИВОСТОК, 22 июл — РИА Новости. Специалисты охотнадора на Камчатке отогнали от Мильковской трассы трех прикормленных людьми медвежат, которые выбегали к машинам и выпрашивали еду, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства.
Ранее внештатный охотинспектор регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства Владимир Шаблий в своем Telegram-канале опубликовал видео с тремя медведями-подростками, которые выходят на трассу, подходят к машинам, не боясь лая собак из авто. Он уточнял, что «банда» медвежат орудует на трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково. Шаблий рассказал РИА Новости, что, вероятно, медвежата остались без матери, и их прикормили люди. Ситуация была опасна как для зверей, так и для водителей, поэтому было решено отгонять медведей от трассы, добавлял собеседник.
«Наши специалисты с собаками отогнали их достаточно далеко. После еще проверяли, медвежата не выходили. И с тех пор не поступало сообщений, что они замечены у трассы», — отметил собеседник.
По его словам, медвежата-двухлетки были довольно упитанными, кроме того, сейчас в лесу достаточно еды.
В министерстве также добавили, что на Мильковской трассе отмечается проблема с тем, что водители нередко кормят диких животных, которые ходят у проезжей части.
«Животные привыкают, перестают боятся машин, шума, людей, перестают сами охотиться и начинают зависеть от этого места. Потом тех же медведей сбивают. Помимо ДТП, это еще и ущерб животному миру. А если зверь и уйдет от трассы, то может прийти на запахи пищи в села», — добавил собеседник.