На Камчатке отогнали в лес трех прикормленных людьми медвежат

Ранее внештатный охотинспектор регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства Владимир Шаблий в своем Telegram-канале опубликовал видео с тремя медведями-подростками, которые выходят на трассу, подходят к машинам, не боясь лая собак из авто. Он уточнял, что «банда» медвежат орудует на трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково. Шаблий рассказал РИА Новости, что, вероятно, медвежата остались без матери, и их прикормили люди. Ситуация была опасна как для зверей, так и для водителей, поэтому было решено отгонять медведей от трассы, добавлял собеседник.