Код жары — оранжевый, а кондиционер и вентилятор не включить: Сотни жителей Кишинева останутся без света — рассказываем, кому не повезло

Жители трёх секторов столицы останутся сегодня без электричества.
Об отключениях предупреждает поставщик.
Буюканы:
Ул. Алба-Юлия, 87, 89/4, 91/1, 95, 124−126, 134−152, 156−158, 162, 200/2, 202, 202/1, 202/2, 202/3, 204, 204/1, 206, 999, 9999, A. Ксенопол, 1−19, 2−16, Д. и И. Алдя-Теодорович, 39−59, 65, 42, 50, 54−68, Д. Кэлинеску, 4−40, 5−7, 13, 17−35, 35/1, И. Л. Караджале, 7, 7/1, 13, 12−14, Н. Костин, 49−53, Парис, 9−43, 10, 14−32, 32A, 999, Сучава, 105, 113−115, 155A, 121−137, 141−149, 112−116, 122−150, Сучевица, 23−25, В. Погор, 1−11, 2−28, 999, В. Строеску, 11/2, 15−27, 18−32, Виртуций, 8−14, 14A, 15−27 — с 09:00 до 16:00.
Ул. К. Ешилор, 45, 47, 47/1, 49, 49/1, 49A, 49B, 49G, 49V, Др. Кручий, 94, 96, 98 — с 12:00 до 17:00.
Центр:
Шос. Хынчешть, 206A, 208, 208A, 210, 214−216, 216/1, 217, 220A, 220D, 222A, 222/1, 224, 228, 229, 230, 233, 236−238, 243, 253−255, В. Ковтун, 2−14, 30, 34−40, 3−9, 23−27, 37, пер. В. Ковтун, 1, 12 — с 08:50 до 18:00.
Чеканы:
Ул. М. Садовяну, 42/1, 42/3 — с 09:10 до 14:00.
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