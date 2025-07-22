Сексолог рассказала, как не спалиться на измене, как это сделали бедняги на концерте Coldplay

Энди Байрон из ИТ-компании Astronomer, вероятно, понятия не имел, что его обнимашки с директором по персоналу станут достоянием миллионов. Но именно это произошло на концерте Coldplay в Бостоне, когда «камера для поцелуев» поймала в кадр главу компании и его подчинённую Кристин Кэбот. Их нежности моментально вывели на огромный экран стадиона, а видео с места событий за сутки собрало десятки миллионов просмотров. Жена Байрона после скандала убрала его фамилию из своих профилей, а затем и вовсе удалила аккаунты. Интернет шутит, что концерты Coldplay теперь — лучшее место для встреч с HR, но мы решили разобраться с экспертом, как вообще избежать подобных провалов в конспирации.