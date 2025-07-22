СМИ: Главком ВСУ Сырский отправил родителей в Москву на лечение

Сообщается, что изначально Сырский-старший лечился во Владимире, однако местные врачи не смогли ему помочь. Теперь главком ВСУ отправил родителей на лечение и реабилитацию в Московскую область. Отец главнокомандующего восстанавливается в отдельной палате: он живет там вместе с супругой. За месяц лечения Сырский заплатил миллион рублей: столько денег он и перевел в Россию, отмечается в публикации.