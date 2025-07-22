СМИ: Главком ВСУ Сырский отправил родителей в Москву на лечение

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский отправил родителей в Москву на лечение. Об этом во вторник, 22 июля, пишет Telegram-канал Shot.
По данным источника, Сырский снова вышел на связь с родственниками после новостей о тяжелом состоянии своего отца: 86-летний Станислав Сырский борется с заболеванием головного мозга, обострившееся после перенесенного коронавируса.
Сообщается, что изначально Сырский-старший лечился во Владимире, однако местные врачи не смогли ему помочь. Теперь главком ВСУ отправил родителей на лечение и реабилитацию в Московскую область. Отец главнокомандующего восстанавливается в отдельной палате: он живет там вместе с супругой. За месяц лечения Сырский заплатил миллион рублей: столько денег он и перевел в Россию, отмечается в публикации.
Ранее знакомая семьи Сырского рассказала, что проживающие на территории России родители нового главкома Вооруженных сил Украины стыдятся его, отметив при этом, что «никому бы не пожелала таких сыновей».
В марте прошлого года приемный сын главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван, проживающий в Австралии, попросил президента РФ предоставить ему российское гражданство.