Лесам в Свердловской области грозит истребление: пожары ни при чем

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило еще один участок леса в Свердловской области, зараженный жуком-короедом — уссурийским полиграфом. Старший инженер лаборатории экологии птиц и наземных беспозвоночных Института экологии растений и животных УрО РАН Галина Замшина рассказала корреспонденту ЕАН, стоит ли переживать из-за вредителя.
«Уссурийский полиграф представляет серьезную опасность для лесов, но в основном тех, где растет пихта сибирская. Именно этот вид страдает от него больше всего, так как, проникая в дерево, жук, помимо прямого вреда в виде поедания древесины, переносит на себе споры опасной грибковой болезни гросманния Аошимы. Гриб помогает вредителю лучше усваивать пищу и еще ослабляет само растение, прорастая в ткани и вызывая некрозы», — заявила ученый.
Галина Замшина уточнила, что жук-короед, попадая на новую территорию, сперва уничтожает ослабленные деревья. Потом, размножаясь, он поедает и здоровые пихты.
«Обычно в очагах с начала заселения до гибели растения проходит 3−4 года. В конечном итоге все взрослые деревья в данном месте погибают, и остается сухой лес с покрасневшими кронами», — рассказала ЕАН Замшина.
Неделю назад уральский Россельхознадзор уже обнаружил очаг распространения уссурийского полиграфа в лесах возле Невьянска. Кроме того, вредителя обнаружили в Мраморском и Ботаническом саду УрФУ на молодых пихтах.
«В группе риска находятся пихты, у нас лесообразующая — пихта сибирская. Но поражает все бальзамические пихты. Возможно выживание на ослабленных, усыхающих елях и соснах, но в крайне незначительном количестве. Для здоровых опасности не представляет», — добавил завлабораторией лесовосстановления, защиты леса и лесопользования Ботанического сада УрО РАН Василий Пономарев.
Специалист отметил, что в Свердловской области примерно 175 тыс. га лесов — это пихтовые насаждения. В основном пихта преобладает в западной части области, по хребту. Сколько деревьев погибнет в результате деятельности полиграфа, пока никто не знает.
«Пока идет массовое усыхание пихты по юго-западу области. Площадь тоже никто еще не считал. Как далеко он пойдет на север (в плане массового поражения пихт), тоже пока неизвестно», — предупредил Пономарев.
Ученые заявляют, что из-за жука-короеда надолго изменится напочвенный покров — минимум на 20 лет. Если в лесополосе преобладают уже взрослые пихты, то после деятельности уссурийского полиграфа восстановление может затянуться надолго. «Восстановление насаждений возможно только после перехода подроста (молодые деревья — прим. ЕАН) в стадию позднюю или молодую генеративную, а это 30−40 лет», — уточнил Пономарев.