Лесам в Свердловской области грозит истребление: пожары ни при чем

«Уссурийский полиграф представляет серьезную опасность для лесов, но в основном тех, где растет пихта сибирская. Именно этот вид страдает от него больше всего, так как, проникая в дерево, жук, помимо прямого вреда в виде поедания древесины, переносит на себе споры опасной грибковой болезни гросманния Аошимы. Гриб помогает вредителю лучше усваивать пищу и еще ослабляет само растение, прорастая в ткани и вызывая некрозы», — заявила ученый.