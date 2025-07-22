В Совете Федерации предложили ФАС запретить рекламу ставок на спорт

Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов предложил Федеральной антимонопольной службе РФ (ФАС) изучить вопрос запрета в России рекламы ставок на спорт, следует из его обращения на имя главы ведомства.
«Представляется целесообразным рассмотреть возможность запрета использования в рекламе пари или размещения ставок на результат в букмекерских конторах материалов, сцен или фраз, побуждающих граждан принять участие в данном виде азартных игр, в том числе создающих положительный образ данных действий», — отметил сенатор в письме.
Гибатдинов призвал утвердить дополнительные ограничения на рекламу пари и ставок по аналогии с мерами, касающимися алкогольной и табачной продукции. Парламентарий считает, что такие шаги помешают формированию игровой зависимости и ложного представления о выигрыше.
«Такие призывы, как “попробуй удачу”, “сделай ставку и выигрывай” подталкивают к вовлечению людей в зависимость. При этом слоганы не содержат ни слова о возможном вреде. Ставки — это не развлечение, а серьезный риск. Государство должно защищать граждан от их пагубных зависимостей, в частности, когда они используются в коммерческих интересах», — подчеркнул сенатор, которого цитирует РИА Новости.
Напомним, в октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки и заключать пари с должниками по алиментам, гражданами до 18 лет и лицами с ограниченной дееспособностью. Правительство РФ поддержало документ, но призвало доработать его ко второму чтению.