Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перевёл миллион в Россию: Главком ВСУ возобновил отношения с родителями, узнав о болезни отца

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отправил родителей в Москву на лечение, узнал SHOT. Он перевёл в Россию один миллион рублей, оплатив месяц отцу в клинике.

Источник: Life.ru

По данным телеграм-канала, отношения украинского генерала с семьёй были практически прекращены после начала российской спецоперации, однако он вышел на связь с родными после известий о тяжёлом состоянии 86-летнего отца Станислава Прокофьевича. С апреля этого года мужчина борется с заболеванием головного мозга, которое обострилось после перенесённого коронавируса.

Сначала пенсионер лечился во Владимире, где и жила семья, однако там врачи помочь ему не смогли и главком ВСУ отправил родителей в Московский регион на лечение и реабилитацию. Сырский-старший восстанавливается в отдельной палате, где живёт вместе с супругой, которая сопровождает его.

Ранее стало известно о возможной провокации Александра Сырского в течение летних месяцев. Она, по данным российских силовых структур, может произойти в зоне СВО по указанию Лондона.