Собянин: В Москве будет обновлено и создано более 1,5 тыс. детских площадок

Так, полноценный спортивный кластер в этом году будет создан в Некрасовке у д. 11А по ул. 2-я Вольская. Под навесом разместятся турники и снаряды разного уровня сложности — от базовых перекладин для новичков до сложных конструкций для продвинутых физкультурников. Рядом — корт для падел-тенниса, скейт-парк и большое универсальное спортивное поле, которое зимой будет использоваться для катания на коньках.