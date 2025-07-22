Собянин: В Москве будет обновлено и создано более 1,5 тыс. детских площадок

«В этом году мы продолжаем масштабную программу благоустройства городской среды. В планах — обновить и создать заново свыше 800 спортивных и более 1 тыс. 500 детских площадок. Наша программа отвечает целям сразу нескольких нацпроектов, в том числе “Инфраструктура для жизни”», — написал Собянин.
Так, полноценный спортивный кластер в этом году будет создан в Некрасовке у д. 11А по ул. 2-я Вольская. Под навесом разместятся турники и снаряды разного уровня сложности — от базовых перекладин для новичков до сложных конструкций для продвинутых физкультурников. Рядом — корт для падел-тенниса, скейт-парк и большое универсальное спортивное поле, которое зимой будет использоваться для катания на коньках.
Также у Нижнего и Верхнего Ивановских прудов в районе Ивановское появится необычная спортивная зона. Помимо всесезонной спортивной площадки, уличных тренажеров и скейт-парка, здесь разместится полоса препятствий с турниками, балансирами и веревочными переходами.
На ул. Кетчерская в Вешняках для любителей экстремального спорта обустроят скейт-парк и памп-трек. Найдется место для уличных тренажеров и столов для настольного тенниса. Рядом расположится площадка для баскетбола и стритбола, а также универсальная спортивная площадка и фитнес-станция «Русский ниндзя».
«Все чаще обустраиваем научные детские площадки, где среди уже привычных элементов устанавливаем познавательные интерактивные модули: азбука Морзе, музыкальные инструменты, электрическая цепь и электрический лабиринт, кинематограф и многие другие. Благодаря таким площадкам ребята развивают воображение и логическое мышление, а родители могут выступать в роли экспертов и помогать ребенку лучше понять работу физических явлений. В этом году сделаем еще 17 таких игровых зон», — отметил мэр.
По его словам, в Бескудниковском районе у ребят появится свой театр теней — пьедестал с источником света, направленным на панель из белого пластика. Можно будет увидеть, как из теней складывается изображение. «Слушай город» позволит детям услышать шум мегаполиса и осмыслить окружающие их звуки.
В Ломоносовском районе появится игровой комплекс «Наукоград». Он состоит из двух этажей, соединенных канатным лазом, и включает различные горки, балансирующие игры и развивающие панели. Здесь будет и развивающий модуль «Стилофон», который поможет детям создавать мелодии и совершенствовать музыкальные навыки. Третий модуль познакомит с принципами работы генератора и светотехникой. Будет и модуль «Слушай город».