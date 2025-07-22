Пожар полностью ликвидировали в Аяно-Майском районе Хабаровского края

Пожар в Аяно-Майском районе потушен. В крае сохраняется угроза новых возгораний — в отдельных территориях действует особый противопожарный режим. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сотрудники лесной охраны рассказали о полной ликвидации природного пожара в Аяно-Майском районе Хабаровского края. Однако в регионе сохраняется грозовая активность, что повышает риск новых возгораний.
«На сегодняшний день особый противопожарный режим продолжает действовать в семи районах: Охотском, Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Николаевском, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском и Ульчском», — рассказали в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.
В этих территориях запрещено разведение костров, сжигание сухой травы и проведение любых пожароопасных работ. В остальных районах края также просят жителей соблюдать меры предосторожности при нахождении на природе.
При обнаружении дыма или огня нужно сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны