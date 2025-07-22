Появились первые кадры Энн Хэтэуэй со съёмок «Дьявол носит Prada 2»

Примечательно, что анонс начала съёмок фильма последовал за новостью об уходе Анны Винтур с поста главного редактора американского журнала Vogue после 37 лет работы. Винтур возглавила издание в 1988 году, а до этого, с 1985 по 1987 год, была главредом британской версии журнала. По слухам, именно Анна Винтур послужила прототипом для создания образа Миранды Пристли. Интересно, что съёмочная группа оригинального фильма рассказывала, как Мэрил Стрип на протяжении всего периода съёмок ни разу не вышла из образа циничного главного редактора Runway.