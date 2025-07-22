Учительницу христианской школы арестовали за секс с ученицей*

35-летнюю учительницу христианской школы в американском штате Алабама арестовали за секс с несовершеннолетней ученицей*. Об этом сообщил телеканал WBRC.
Сообщается, что правоохранители приступили к расследованию после того, как к ним обратились родители жертвы. По их словам, сотрудница христианской школы North River Christian Academy совратила их дочь*.
Полиция ознакомилась с доказательствами, провела допрос и арестовала Сару Хаггинс Логан. По данным следствия, женщина вступила с ученицей как минимум в один половой акт*.
Учительницу уволили. Полицейские считают, что это не первый случай совращения со стороны Логан и продолжают расследование, передает WBRC.
Ранее также стало известно, что учительницу из американского штата Калифорния приговорили к пожизненному заключению за секс с 12-летним учеником и совращение 11-летнего.
Ранее полиция штата Иллинойс, США, также задержала учительницу, обвиняемую в изнасиловании 15-летнего ученика. Момент задержания попал на видео.
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