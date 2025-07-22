Форвард «Крыльев Советов» Вадим Раков забил лучший гол первого тура РПЛ

Мощный точный удар в девятку оценили болельщики и эксперты телеканала «Матч ТВ».
Нападающий «Крыльев» Вадим Раков отличился в дерби 63-го региона вечером 19 июля. Под конец первого тайма Йонуц Неделчару забил «зелено-бело-синим» и открыл счет. А на 56-й минуте Вадим Раков совершил рывок с центра поля и вблизи штрафной прошил вратаря «красно-черных» Виталия Гудиева — 1:1.
Напомним, 20-летний форвард пополнил состав волжан перед стартом этого розыгрыша Премьер-лиги. Перешел из «Локомотива» по договору аренды на сезон. Сейчас оценивается в 1,2 млн евро или 109,8 млн рублей.
На днях писали, что новым гендиректором самарцев стал Тархан Джабраилов. Сменил Роберта Тер-Абрамяна.
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