Бывший адвокат фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Ярин ушел на СВО

Касимов, гражданин России, проходящий обвиняемым, ранее сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта. В суде он заявил, что не знал о планах арендаторов и не признает вину. Он также остается единственным фигурантом, к которому на заседания регулярно приходят родственники.