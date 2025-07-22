Бывший адвокат фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Ярин ушел на СВО

Адвокат Александр Ярин, ранее защищавший одного из фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Алишера Касимова*, ушел добровольцем в зону специальной военной операции. Об этом РИА Новости сообщила мать обвиняемого.
По ее словам, после этого Ярин прекратил работу по делу. Информацию подтвердили и некоторые коллеги юриста.
Касимов, гражданин России, проходящий обвиняемым, ранее сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта. В суде он заявил, что не знал о планах арендаторов и не признает вину. Он также остается единственным фигурантом, к которому на заседания регулярно приходят родственники.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Преступники открыли стрельбу по посетителям и подожгли зрительный зал. Погибли 147 человек, 336 получили ранения, трое числятся пропавшими без вести. Сумма ущерба оценивается в 5,7 миллиарда рублей.
* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.