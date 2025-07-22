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В Новосибирске водитель КАМАЗа растерял кирпичи на дороге и уехал

Нарушителя вычислили с помощью нейросети и передали данные в Госавтоинспекцию.

Источник: Без источника

Утром 22 июля на улице Владимировской в Новосибирске с грузовика «КАМАЗ» высыпались кирпичи. Водитель не остановился и продолжил путь. Благодаря интеллектуальной системе наблюдения транспорт удалось быстро идентифицировать. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ НСО «ЦОДД».

Инцидент произошёл в 4:27. Система видеонаблюдения, работающая на базе нейросети и установленная специалистами ГКУ НСО «ЦОДД», зафиксировала, как с грузовика на проезжую часть выпали кирпичи. Вместо того чтобы остановиться, водитель «КАМАЗа» уехал с места происшествия.

Номер автомобиля удалось определить по записям с камер. Материалы уже переданы в Госавтоинспекцию. Сейчас правоохранительные органы разбираются в ситуации.