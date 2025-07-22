В Новосибирске водитель КАМАЗа растерял кирпичи на дороге и уехал

Инцидент произошёл в 4:27. Система видеонаблюдения, работающая на базе нейросети и установленная специалистами ГКУ НСО «ЦОДД», зафиксировала, как с грузовика на проезжую часть выпали кирпичи. Вместо того чтобы остановиться, водитель «КАМАЗа» уехал с места происшествия.