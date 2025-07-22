Почему нельзя мыть курицу перед готовкой

По словам Кулач, передает «Газета.Ru», на поверхности сырой курицы часто присутствуют патогенные бактерии, такие как сальмонелла и кампилобактер. При мытье под проточной водой эти микроорганизмы с брызгами могут распространяться на расстояние до 80 см, загрязняя раковину, столешницу, посуду и другие продукты, находящиеся поблизости. Вопреки распространенному мнению, вода не уничтожает опасные микроорганизмы. Бактерии погибают только при термической обработке при температуре выше 75 . Мытье курицы создает лишь иллюзию чистоты, не снижая реального риска заражения.