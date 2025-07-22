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Хабаровским силовикам и военнослужащим повысят оклады с 1 октября 2025

Ранее планировалось увеличить выплаты лишь на 4,5%, но из-за пересмотра прогноза по инфляции в федеральном бюджете индексация приведена в соответствие с новым уровнем.

Источник: Reuters

С 1 октября в Хабаровском крае, как и по всей стране, военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств повысят оклады на 7,6%. Об этом говорится в проекте постановления Министерства обороны, размещённом на портале нормативных правовых актов.

Повышение затронет контрактников, призывников, сотрудников Росгвардии, полиции, ФСИН, судебных приставов, таможни и противопожарной службы. Ранее планировалось увеличить выплаты лишь на 4,5%, но из-за пересмотра прогноза по инфляции в федеральном бюджете индексация приведена в соответствие с новым уровнем.

На такую же величину поднимут коэффициент, применяемый для расчёта страховых выплат, пособий и компенсаций. Это скажется и на уровне социальных выплат военным пенсионерам, уточнили в Минобороны.

В Хабаровском крае изменения затронут значительное число служащих в частях Восточного военного округа, сотрудников правоохранительных органов и ветеранов силовых структур.