От укусов сусликов пострадал 41 житель Красноярского края

За первые шесть месяцев 2025 года в Красноярском крае от укусов сусликов пострадал 41 человек, в том числе 26 детей. Специалисты регионального Роспотребнадзора уточнили, что все случаи произошли на острове Татышев.
К счастью, неблагоприятных последствий для здоровья пострадавших удалось избежать.
В ведомстве напоминают: эти милые на вид зверьки на самом деле являются переносчиками множества серьезных заболеваний, среди которых — бешенство.
Родителям нужно объяснить детям, что кормить коренное население острова с рук нельзя. Не стоит догонять их, чтобы потискать и погладить. Держите дистанцию ради собственного здоровья и безопасности, любуйтесь со стороны.