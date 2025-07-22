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От укусов сусликов пострадал 41 житель Красноярского края

Все случаи произошли на острове Татышев.

Источник: Комсомольская правда

За первые шесть месяцев 2025 года в Красноярском крае от укусов сусликов пострадал 41 человек, в том числе 26 детей. Специалисты регионального Роспотребнадзора уточнили, что все случаи произошли на острове Татышев.

К счастью, неблагоприятных последствий для здоровья пострадавших удалось избежать.

В ведомстве напоминают: эти милые на вид зверьки на самом деле являются переносчиками множества серьезных заболеваний, среди которых — бешенство.

Родителям нужно объяснить детям, что кормить коренное население острова с рук нельзя. Не стоит догонять их, чтобы потискать и погладить. Держите дистанцию ради собственного здоровья и безопасности, любуйтесь со стороны.