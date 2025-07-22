Нуримановский район Башкирии стал лидером по росту заболеваемости БСК

В Башкирии в 2024 году было зарегистрировано более 1,8 миллиона случаев болезней системы кровообращения. В расчете на 100 тысяч населения этот показатель составил около 57 тысяч случаев.
Наиболее резкий скачок заболеваемости отмечен в Нуримановском районе, где число пациентов с сердечно-сосудистыми диагнозами увеличилось на 96% по сравнению с 2023 годом. Чуть менее значительный, но все равно вызывающий опасения рост зафиксирован в Белебеевском (86,5%), Благовещенском (82,2%) и Абзелиловском (50,2%) районах.
Также среди территорий с ухудшающейся ситуацией называют Ермекеевский район с ростом на 44,9%, Калтасинский (42,7%), Иглинский (38,6%) и Учалинский (36,5%) районы.
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