Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нуримановский район Башкирии стал лидером по росту заболеваемости БСК

В Башкирии выявили районы с резким ростом сердечно-сосудистых заболеваний.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в 2024 году было зарегистрировано более 1,8 миллиона случаев болезней системы кровообращения. В расчете на 100 тысяч населения этот показатель составил около 57 тысяч случаев.

Наиболее резкий скачок заболеваемости отмечен в Нуримановском районе, где число пациентов с сердечно-сосудистыми диагнозами увеличилось на 96% по сравнению с 2023 годом. Чуть менее значительный, но все равно вызывающий опасения рост зафиксирован в Белебеевском (86,5%), Благовещенском (82,2%) и Абзелиловском (50,2%) районах.

Также среди территорий с ухудшающейся ситуацией называют Ермекеевский район с ростом на 44,9%, Калтасинский (42,7%), Иглинский (38,6%) и Учалинский (36,5%) районы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.