Нуримановский район Башкирии стал лидером по росту заболеваемости БСК

Наиболее резкий скачок заболеваемости отмечен в Нуримановском районе, где число пациентов с сердечно-сосудистыми диагнозами увеличилось на 96% по сравнению с 2023 годом. Чуть менее значительный, но все равно вызывающий опасения рост зафиксирован в Белебеевском (86,5%), Благовещенском (82,2%) и Абзелиловском (50,2%) районах.