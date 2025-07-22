Экс-гендиректор «Крыльев Советов» Тер-Абрамян объяснил, почему покинул клуб

Роберт Эдуардович трудился в Самаре с февраля по июль нынешнего года. Подчеркнул: эмоции от работы с волжанами невероятные. Результаты прошлого сезона назвал позитивными.
Тер-Абрамян официально покинул «КС» 21 июля. Его сменил Тархан Джабраилов. Хотя еще в середине июня писал в своем телеграм-канале, что уйдет из команды с замом Русланом Пименовым на старте чемпионата.
«Эмоции от работы невероятные, просто фантастика. Искренне мечтал прийти и вложить все силы, эмоции в то, о чем давно мечтал. В принципе, это получилось. “Крылья Советов” — большой клуб с большой историей, огромной армией болельщиков, прекрасным коллективом», — заявил экс-гендир «зелено-бело-синих».
Добавил: с коллективом выстроил доверительные отношения. В разговоре с «Матч ТВ» уточнил причину расставания с волжанами:
«Было достаточно времени, чтобы посмотреть все процессы, какое видение у руководства клуба в будущем, а в первую очередь — в спортивной части. В текущей конфигурации для максимального и эффективного взаимодействия руководства и персонала, наверное, лучше такое решение».
Ранее сообщали, что форвард «КС» Вадим Раков забил лучший гол первого тура Премьер-лиги.
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