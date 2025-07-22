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Хабаровский ветеран СВО стал лучшим защитником турнира по волейболу сидя

Всероссийские соревнования завершились в Улан-Удэ.

Источник: Хабаровский край сегодня

Команда из Хабаровского края из девяти ветеранов СВО стала участником первого Всероссийского турнира по волейболу сидя, завершившегося на днях в Улан-Удэ. В соревнованиях с призовым фондом в 2 млн рублей за победу боролись семь сборных из Бурятии, Якутии, Забайкальского, Красноярского и Хабаровского краёв, Сахалинской и Кемеровской областей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Золотые медали и кубок в итоге завоевала команда Республики Бурятия, второе место у волейболистов из Забайкальского края, «бронза» — у ветеранов СВО из Красноярского края.

— Соперники были очень достойные, парни показали достойную игру, но нам пока не хватило игрового опыта, — отметила тренер хабаровской команды Динара Ахмадуллина.

Кстати, спортсмен из Хабаровского края Вячеслав Нагаев решением судей признан лучшим защитником соревнований.

— Не ожидал, что получу награду в личной номинации, растерялся и обрадовался одновременно. Это не только моя победа — это заслуга всей команды, всей нашей подготовки. Мы постарались выложиться на максимум, многое для себя отметили, сделали выводы. Теперь чётко понимаем, куда расти и над чем работать, — говорит Вячеслав Нагаев.

«Кубок ФОНБЕТ по волейболу сидя» организован Паралимпийским комитетом России при поддержке благотворительной программы «Добро. Фонд», Министерства спорта Российской Федерации и отвечает целям и задачам госпрограммы «Спорт России», инициированной президентом Владимиром Путиным.