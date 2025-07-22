Хабаровский ветеран СВО стал лучшим защитником турнира по волейболу сидя

— Не ожидал, что получу награду в личной номинации, растерялся и обрадовался одновременно. Это не только моя победа — это заслуга всей команды, всей нашей подготовки. Мы постарались выложиться на максимум, многое для себя отметили, сделали выводы. Теперь чётко понимаем, куда расти и над чем работать, — говорит Вячеслав Нагаев.