Хабаровский ветеран СВО стал лучшим защитником турнира по волейболу сидя

Команда из Хабаровского края из девяти ветеранов СВО стала участником первого Всероссийского турнира по волейболу сидя, завершившегося на днях в Улан-Удэ. В соревнованиях с призовым фондом в 2 млн рублей за победу боролись семь сборных из Бурятии, Якутии, Забайкальского, Красноярского и Хабаровского краёв, Сахалинской и Кемеровской областей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Золотые медали и кубок в итоге завоевала команда Республики Бурятия, второе место у волейболистов из Забайкальского края, «бронза» — у ветеранов СВО из Красноярского края.
— Соперники были очень достойные, парни показали достойную игру, но нам пока не хватило игрового опыта, — отметила тренер хабаровской команды Динара Ахмадуллина.
Кстати, спортсмен из Хабаровского края Вячеслав Нагаев решением судей признан лучшим защитником соревнований.
— Не ожидал, что получу награду в личной номинации, растерялся и обрадовался одновременно. Это не только моя победа — это заслуга всей команды, всей нашей подготовки. Мы постарались выложиться на максимум, многое для себя отметили, сделали выводы. Теперь чётко понимаем, куда расти и над чем работать, — говорит Вячеслав Нагаев.
«Кубок ФОНБЕТ по волейболу сидя» организован Паралимпийским комитетом России при поддержке благотворительной программы «Добро. Фонд», Министерства спорта Российской Федерации и отвечает целям и задачам госпрограммы «Спорт России», инициированной президентом Владимиром Путиным.